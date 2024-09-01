Stanley拍住拖撐隊友 Jer緊張發台瘟 彈結他失手

男團MIRROR成員柳應廷（Jer）前晚開騷，隊友Jeremy、Stanley以及蔡卓妍等前來捧場。Jer指因氣管出問題，令演出要扣分，又指綵排時彈結他彈得不錯，但一上台即發台瘟，影響發揮，因此給自己70分。

Jer前晚於亞洲博覽館開騷，多位圈中好友包括蔡卓妍、陳蕾、MIRROR隊友Jeremy、Stanley與女友Alina等到場支持。Jer出場即引來全場歡呼尖叫，他先後唱出多首熱門歌，期間又在台上表演打太鼓，及拿起結他自彈自唱新歌《月居人》，唱完後笑指彈結他是全晚最緊張的環節。除此之外，他解釋台上擺放膠囊裝置是希望將舞台營造成精神病院，又笑指自己很癲很黐線，全靠背後有一班黐線樂手。之後他唱出樂隊Mr.的《如果我是陳奕迅》，並邀請音樂人Jason Kui、徐浩等到台前一齊玩。

Jer又獻唱其他歌手的作品，包括Jeremy的《半》、陳蕾的《下流社會》、陶喆的《流沙》及方大同的《愛愛愛》等。到音樂會尾段，Jer走到台下跟觀眾作近距離接觸，最後唱完《人類群星閃耀時》後，音樂會圓滿結束。

氣管出事有影響 騷後受訪時，Jer坦言因氣管問題影響演出狀態，只給予自己的表現70分，他說：「彈結他彈得唔好，開騷前用咗個幾月去練，綵排嗰陣都仲彈到，但一上台就太緊張。」提到見他明顯比之前健碩，他表示近來一直有做運動保持身形，問他為何不趁機在台上騷肌展示成果？他指歌單不適合除衫，又笑言不敢挑戰台下的「大表波」Stanley。提到另一隊友Anson Kong憑劇集《打天下2》入圍第29屆釜山國際電影節，角逐最佳男新人獎項，Jer即恭賀對方，又指自己以音樂為主，不過也希望能參與電影演出，笑言想演精神病患者。