逾千粉絲逼爆商場 車銀優冧暈鄭裕玲：我最鍾意你！

韓國男團ASTRO「臉蛋天才」車銀優昨日亮相NESCAFÉ®代言活動，逾千粉絲逼爆商場，出現萬人空巷場面，銀優以流利廣東話講「我最鍾意你」及以超溫柔聲線錄電話鈴聲「起身啦！」狂冧粉絲，身經百戰的鄭裕玲都暈得一陣陣，明言少點定力都撐不住。

車銀優前日抵港，昨日以香港品牌大使身份出席在九龍塘商場舉行的NESCAFÉ®全新「韓國嚴選咖啡系列新品發布會」，不少粉絲通宵霸頭位為見偶像，高峰期逾千粉絲和途人企滿6層商場，令商場淪陷，墟冚場面是近年難得一見。車銀優以兩件頭黑白西裝型仔亮相，先以廣東話打招呼：「香港朋友，大家好，我係銀優。」又向粉絲揮手及派大小心心，相當親民。大會邀請熟悉韓流的鄭裕玲（嘟姐）擔任活動司儀，連同今次，他們是第3次見面，對上一次見銀優已經是6年前，嘟姐忍不住讚對方長大及健碩不少，他們對答及玩遊戲，玩足半個鐘，令粉絲大滿足。

狂派心答謝Fans 來港多次的車銀優表示好開心可以再見香港粉絲：「每次香港粉絲見到我都好熱情，好多謝粉絲們，今次透過活動見到咁多人好開心及好多謝，想同大家有個美好回憶及共度美好時光。」嘟姐爆有粉絲通宵守候為見他一面，銀優聞言表示感動，會更努力工作回報，隨即做出大細心心冧粉絲。他難忘香港夜景，好想下次用遊客身份再來。工作方面，他與挪威音樂人Peder Elias合作的新歌《Hey Hello》剛面世，而他之前在芬蘭拍攝的綜藝節目，預計會在年底推出，以及準備會拍電視劇等。

銀優乃語言天才，現場挑戰講廣東話也難不倒他，他講「跟我來」最標準，之後嘟姐教他講「我最鍾意你」時，說時湊前跟嘟姐四目交投，嘟姐笑謂：「好開心，你哋唔明，同佢坐咁近，有番咁上下定力先得。」銀優再向全場講多次「我最鍾意你」冧爆粉絲。而最好笑是銀優以溫柔聲線錄電話鈴聲：「起身啦！陪我飲支NESCAFÉ®咖啡！」換來全場尖叫。

嘟姐曾兩次訪問車銀優，好開心可以再見面，對銀優讚不絕口：「佢好叻，又靚仔，又係學霸，讀書好叻。（頭先望住你講『我最鍾意你』好冧？）佢對眼水汪汪，挨咁近係好開心，希望所有朋友都聽到。」她笑言未有機會集郵，希望下次再有機會見面，她除了留意韓星，也會留意內地星，對各地熱播劇追得很貼，喜好也會隨時改變，問會否因為銀優拍劇而令她出山拍劇？她卻耍手擰頭，指拍劇太辛苦，喜歡現在舒服的工作較適合她。