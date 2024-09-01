《隨時候命》有乜好睇？ 鄭伊健冇戲癮 拒回巢拍劇

男神鄭伊健前晚出席活動，提到近日無綫重播他主演的劇集《隨時候命》，他笑言：「呢套劇有乜好睇？」並指暫時沒有戲癮，拒絕回無綫拍劇，又坦言承認當年無綫重用歌手是事實。

鄭伊健、楊偲泳和張文傑前晚現身柴灣出席活動，陳慧珊則擔任司儀。正忙於籌備台灣演唱會的伊健聲稱在台灣主要是玩，問到可會為演唱會操Fit身形？他謂因為有到英國和馬來西亞開騷，所以一直有持續鍛煉。

談到近日無綫重播當年他主演的劇集《隨時候命》，他笑指想當年拍攝時被人問「呢套劇有乜好睇」，又言沒有回巢拍劇的想法，並提到當年因拍《隨》劇認識到黎諾懿：「咁就累咗佢一世，教識咗佢好多衰嘢，不過因為一套劇令到大家認識都唔錯。」另外，講到近日網上瘋傳一段舊片，片中宣萱直指無綫只重用歌手，對此，伊健坦言這是事實：「嗰時我好尷尬，本身係演員出身，但啱啱轉型做歌手，所以享受唔到福利。」又謂前輩羅文都教他們「有早到冇遲到」。

同場的陳慧珊表示事隔8年論文終於寫完，只要通過口試，就可以獲得香港大學修讀教育博士學位，又透露女兒鍾律然明年升讀大學。提到近日林保怡回巢無綫拍攝新劇《刑偵12》，被問有沒有戲癮，陳慧珊說：「保怡係一個好拍檔，唔知大家會唔會見到我啦，有機會點解唔去嘗試呢？」又表示暫時沒有與任何藝人合作的想法。

楊偲泳唔急做媽媽 至於楊偲泳自言喜歡遊車河，不過平時陪同遊車河的不是男朋友張振朗，而是公司同事，又指甚少和男友約會，但會經常在電視廣告上見到對方，問到他們需不需要維繫感情？她就避談，稱想和工作夥伴維繫感情，又分享近日哥哥又有寶寶，自己又可以再做姑姐好開心：「我好享受做姑姐，因為可以帶住佢哋做啲百厭嘢，唔畀佢哋父母知。（幾時做媽媽？）做媽媽就唔好啦，暫時都係專注事業。」