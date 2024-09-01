亮相上水廣場 齊撐運動員狂熱派對 蔡潔唱Live扮淡定 丁子朗擇日出歌

藝人蔡潔與丁子朗昨於上水廣場出席活動，蔡潔還大唱新歌，雖然她表現淡定，但自爆非常緊張，兼且唱錯歌詞；至於近日錄完新歌的丁子朗，笑言要擇個好日推出。

藝人蔡潔、丁子朗齊於上水廣場亮相《Summer E-Sport齊撐運動員狂熱派對》，現場獻唱並跟現場觀眾大玩運動遊戲，吸引大批粉絲到場支持。早前一圓心願推出首支單曲的蔡潔，唱出新歌《Lost in the Night》，她表示是第2次於現場演繹故心情緊張，不過演出時卻相當淡定，邊唱邊向現場觀眾派心，完成後即舒一口氣，笑指唱錯了一句歌詞，不過已比上次有進步，自評有70分。蔡潔透露平日會透過運動、做瑜伽去釋放壓力，問到若拍劇埋位前感到壓力怎麼辦？她表示會提醒自己放鬆：「緊張係正常，調整心態好重要，我會搵個朋友或者拍檔同佢講『我好緊張』，只要接受咗自己好緊張嘅事實，好快就會冇咗壓力。」

影視兩忙 拍拖隨緣 她受訪時表示雖然能圓夢出歌，但未敢以歌手自居，亦有留意網民對新歌評語，感謝很多人也給予正評，希望之後能再有機會唱劇集歌，又透露近期主力在內地拍攝電影，稍後會進劇組，問她只顧工作不用拍拖？她笑笑口擰擰頭說：「隨緣啦！」

至於丁子朗則表示早前完成新劇《香港探秘地圖》，笑言或因拍劇令睡眠不足致體重下降，一直努力做Gym操出來的理想身形消失了，令他又有藉口加操。他高興表示即將推出首支個人單曲：「錄完歌，MV拍緊，依家擇好個日就推出，我當然希望9、10月出，因為年尾想再出一首，不過都睇吓第一首嘅反應先。」他表示新歌由自己填詞，講述戀愛經歷，笑指最擔心不是爆昔日感情事，而是自己的文筆能否過到聽眾那關。