9月1日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月01日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王嘉慧選多次贏硬
於2021年參加香港小姐競選時躋身5強的王嘉慧（Cathy），日前晒出海去玩的新相，她穿上粉藍色比堅尼，站在遊艇甲板上，展示白雪雪肌膚和修長美腿，隱約見到腹肌，完美身材冇得輸。網民狂讚她好身材，性感得來又可愛，直言「再參選港姐，一定冠軍」！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240901-0901_00282_024/王嘉慧選多次贏硬
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc