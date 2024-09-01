於2021年參加香港小姐競選時躋身5強的王嘉慧（Cathy），日前晒出海去玩的新相，她穿上粉藍色比堅尼，站在遊艇甲板上，展示白雪雪肌膚和修長美腿，隱約見到腹肌，完美身材冇得輸。網民狂讚她好身材，性感得來又可愛，直言「再參選港姐，一定冠軍」！