新作首映 全場拍掌10分鐘 安祖蓮娜紅唇烈燄 「樹根手」殺風景

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的新作《Maria》，於香港時間昨日凌晨在《第81屆威尼斯電影節》舉行全球首映禮。角逐影后的安祖蓮娜露肩打扮示人，成全場焦點，不過卻驚現「樹根手」，十分驚嚇！

安祖蓮娜穿上香檳金色毛毛露肩長裙現身，她塗上鮮紅色唇膏凸顯其招牌性感厚唇，行紅地氈時深受在場粉絲的愛戴，期間更被影到踎低身，與臥病床上、患有「玻璃骨」的意大利作家交談，不過其濃妝艷抹的打扮，卻不及她的「樹根手」受注目。

安祖蓮娜的新作《Maria》入圍今屆電影節「主競賽單元」，影片放映完畢即獲全場觀眾站立拍掌長達10分鐘，安祖蓮娜見狀感動得掩面落淚。於片中飾演已故希臘歌唱家Maria Callas的安祖蓮娜，被影評激讚演出精彩。而在首映前，安祖蓮娜在記者會上自爆為了飾演此角，曾用7個月時間學聲樂，又直言初次唱Maria歌曲時「緊張到震」。有記者問她最喜歡唱的「K歌」是哪一首，她即時回答：「我在拍呢套戲之前冇乜點唱過歌，所以我冇唱卡拉OK習慣，或者依家我會去唱下K！」此外，安祖蓮娜出席記者會時被影到戴上Maria生前戴過的名牌胸口針，她表示希望藉以向對方致敬。

與仔同行惹戀愛揣測 另方面，49歲的安祖蓮娜出席首映前一日，於威尼斯宣傳新片時，被傳媒影到與40歲的英國饒舌男歌手Akala結伴前往會場，因而被懷疑兩人的關係。不過，有知情者爆料指，2人只是認識多年的好朋友，並非情侶關係，且男方的女友Chanelle亦有在場，只是沒有被影到。有知情者更指目前安祖蓮娜單身，只會專注家庭以及事業。

而當晚除了安祖蓮娜之外，奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）主演的新劇《索命書》（Disclaimer）亦有舉行首映禮。以黑色性感Deep V套裝上陣的姬蒂大騷白滑肌膚，而同片的《魷魚遊戲》韓國女星鄭浩妍則以火紅色吊帶長裙造型現身，露出香肩，互相輝映！首映禮上亦出現「神秘嘉賓」，她就是美國新紮天后Olivia Rodrigo，她專程到來捧有份演出的男友Louis Partridge場，不過她為免搶風頭而與男友「保持距離」，認真識做！