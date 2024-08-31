透視32E導彈開工 林明禎自抽緋聞 承認戀愛中
女神林明禎早前傳與男團MIRROR成員呂爵安（Edan）打得火熱，雖然她仍未回應緋聞，但就甫相自抽「戀愛中」，成功惹來粉絲加入齊齊玩。
馬來西亞女神林明禎與Edan爆出戀情，被網民拍得二人共赴歐洲過2人世界撐枱腳，事後Edan澄清冇拍拖，不過直言很欣賞對方，揚言不介意姊弟戀，雖然Edan之後已封嘴，不過林明禎至今仍未開腔回應過。
向來勤力工作的她，5月底曾因身體不適要回馬國休息，不過火速復出繼續密密做。她日前更新社交網晒出多張工作照及片段，寫上「我與相機談戀愛、我與窗簾談戀愛」，相中她分別穿上不同服飾，包括白色貼身露腰小背心配短裙，大騷32E豐滿上圍及小蠻腰，相當養眼，至於另一張就見她穿上啡色長袖透視上衣，包裹着32E導彈的綠色內衣若隱若現，震撼眼球！
粉絲受落：她有Edan
粉絲當然毫不吝嗇紛紛按讚畀心，有留言讚相片清新、性感，又提醒她工作之餘記得休息，不要累壞，十分窩心。有粉絲則加入一起玩，留言：「睇錯咗我與Edan」、「我與@edanlui談戀愛」，亦有人問林明禎可否跟他談戀愛？獲其他粉絲回覆指她已有Edan，看來粉絲十分接受Edan跟林明禎這一對呢！
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