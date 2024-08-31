透視32E導彈開工 林明禎自抽緋聞 承認戀愛中

向來勤力工作的她，5月底曾因身體不適要回馬國休息，不過火速復出繼續密密做。她日前更新社交網晒出多張工作照及片段，寫上「我與相機談戀愛、我與窗簾談戀愛」，相中她分別穿上不同服飾，包括白色貼身露腰小背心配短裙，大騷32E豐滿上圍及小蠻腰，相當養眼，至於另一張就見她穿上啡色長袖透視上衣，包裹着32E導彈的綠色內衣若隱若現，震撼眼球！