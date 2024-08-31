李多慧着婚紗 甜度超標

人氣強勁的韓國啦啦隊女神李多慧被駐台北韓國代表處委任為韓國名譽大使，近日她就以大使身份到訪彰化縣永靖鄉成美文化園，當她穿上婚紗造型亮相婚宴會館時，絕美造型驚艷全場。只見她大露香肩及玉背，加上短裙襬騷出白滑長腿，拍攝時全程展現招牌甜笑，「甜」度完全超標！