孖胡定欣演繹兩性關係 譚俊彥講明唔除衫 變花樣玩親熱

視帝譚俊彥將聯同兩大視后胡定欣和林夏薇到橫琴合作拍電視電影，其中扮演夫妻的譚俊彥和胡定欣暫未知會否有親熱場面。另外，胡定欣早前飛往上海與粉絲共度了一個溫馨的生日派對。

藝人譚俊彥昨日現身銅鑼灣為烹飪比賽作評判，並即場大顯身手示範煮生炒牛肉飯。他稱近日會到橫琴與胡定欣和林夏薇合作拍電視電影，表示今次劇情主要講述兩性關係：「有啲似《婚後事》，但唔除衫。」提到今次作品會與胡定欣飾演夫妻，問到可有親熱場面？譚俊彥說：「唔敢話冇，雖然劇本係寫好晒，但我哋拍劇嘅變化好多，一場戲會有好多唔同嘅拍法。」

另外，早前無綫行政主席許濤急召藝員開會，譚俊彥表示這是正常員工活動。提到圈中好友袁偉豪有意和他在音樂上合作，譚俊彥就稱他們有構思過製作音樂電影：「主要想講一班結咗婚嘅中佬，點樣重拾番音樂嘅熱情。」

飛抵上海 搔10年之癢 而已有10年時間沒有於內地與影迷聚會的胡定欣，早前專程飛到上海舉行粉絲生日聚會，提前慶祝下月9日的43歲生日。定欣慨嘆光陰似箭：「嘩！好感觸！見到唔少粉絲由讀書、工作、到今日成為媽媽，時間真係過得太快嘞。」生日會上，定欣跟粉絲互動玩遊戲，兼且大展歌喉，接受影迷即場點唱，定欣打趣指粉絲反應跟上海天氣一樣熱。最後，定欣為影迷送上親手寫的心意卡，謝謝大家一路以來的支持與陪伴，說：「今年將會播出我嘅新劇《巾幗梟雄之懸崖》，希望到時有機會嚟內地宣傳，好快又同大家見面。」