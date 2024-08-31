娛樂

棒棒堂合體拍真人騷

棒棒堂闊別多年再次合體，想必會掀起回憶殺。 棒棒堂闊別多年再次合體，想必會掀起回憶殺。
棒棒堂闊別多年再次合體，想必會掀起回憶殺。
台灣男團棒棒堂自2016年解散後，6位成員各有各做，但近來有消息指，他們將合體出演真人騷，並於9月底正式開始拍攝，對此，電視台發文表示：「持續為觀眾帶來最好的作品，目前正努力推進中。」隨後，成員敖犬亦有轉發該貼文。消息曝光後，一眾網民驚喜不已，紛紛表示期待。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc