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棒棒堂合體拍真人騷
棒棒堂闊別多年再次合體，想必會掀起回憶殺。
台灣男團棒棒堂自2016年解散後，6位成員各有各做，但近來有消息指，他們將合體出演真人騷，並於9月底正式開始拍攝，對此，電視台發文表示：「持續為觀眾帶來最好的作品，目前正努力推進中。」隨後，成員敖犬亦有轉發該貼文。消息曝光後，一眾網民驚喜不已，紛紛表示期待。
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