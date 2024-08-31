中娛星動：入圍釜山亞洲內容大獎 許光漢力爭視帝 惡鬥胡歌

對於有份提名，正在服兵役的許光漢由經理人代為回覆：「感謝大會給予的肯定，光漢在拍攝過程中經歷了許多困難與挑戰，這次能夠入圍最佳男主角獎相信對光漢來說是一個很大的鼓勵，未來也會持續拍攝更多美好的作品回饋給大家。」

周迅林依晨影視后交手

至於女主角方面同樣鬥得難分難解，由內地「三金影后」周迅大戰台灣視后林依晨，還有《背著善宰跑》的韓星金惠允、青龍視后朴寶英、日本女星二階堂富美等。台劇《不夠善良的我們》帶挈林依晨提名視后之外，柯震東亦入圍最佳男配角，該劇共包攬5項提名，認真威水。對此，林依晨表示：「感謝來自海外的肯定！也很感恩天時地利人和，讓我能有機會參演了這麼一部好戲，和這麼棒的團隊合作。好的劇本不分語言、不分地域，都能讓人感受到被理解、被啟發、被療愈，今後也會繼續以此原則自勉。」