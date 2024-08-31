陳奕迅激罕夕陽下放閃

近日於內地大連舉行巡迴演唱會的「歌神」陳奕迅（Eason），工作之餘亦不忘跟老婆徐濠縈拍拖放閃，Eason於社交網晒出數張跟老婆於夕陽下的甜蜜合照，並分享道：「嗯……聽說大連很浪漫！完。」罕見的放閃舉動引來不少網友留言，表示：「閃到盲」、「甜度爆燈」。