讀者爆料：一早打入朋友圈 鄧麗欣男友終極「露面」

藝人鄧麗欣（Stephy）月前被踢爆與來自台灣的「6呎猛男」拍拖，她未有詳細透露男友身份，似乎誓要保護愛苗。近日本報接獲數張「爆料相」，其男友終公開「露面」，被指似足「鄭雨盛及李炳憲混合體」，與Stephy十分匹配。

鄧麗欣入行逾20年，公開承認過的男友「一隻手掌數得晒」。自3年前與台星邱勝翊（王子）分手後，感情生活似乎一直dry爆，直至上月被拍得於將軍澳與大隻猛男結伴買餸，隨即引起熱議，而Stephy亦火速承認戀情，向男友大派定心丸。

不過外界對這位「6呎猛男」所知不多，僅從Stephy口中得悉他「來自台灣」，而被拍得的同行照中，男友亦只有大側面及背影。對於有指男友似足韓星Rain，Stephy當時笑說：「得高度係似嘅！」昨日本報收到讀者報料，公開Stephy與男友的合照，其男友終被揭開神秘面紗正式「露面」。

由讀者提供的數張獨家照片內，Stephy男友擁有一雙炯炯有神的大眼，長相確實不似Rain，反而與韓星鄭雨盛及李炳憲有幾分相似，同樣走大隻型佬路線，兼且顏值高，與Stephy相當合襯。而早於去年11月Stephy於會展舉行演唱會時，原來男友已現身捧場，更多次被攝入大會鏡頭，及後Stephy與台下粉絲影大合照時，坐在第一行的男友亦毫不避嫌入鏡，只是當時未被發現「身份」而已。

愛得理智 按此推測，二人由互相了解到拍拖，相信已有逾1年時間，而讀者提供的照片中，還有Stephy與男友拍拖出席友人聚會的合照，可見感情已漸趨穩定。記者向Stephy確認相中人「男友」身份，她透過助手大方回覆：「係佢！」雖然沐浴在愛河，但Stephy透露稍後將投入新片的宣傳工作，以及正在揀選適合的劇本，事業心同樣重，愛得十分理智。