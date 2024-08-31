獨家專訪：經歷低潮陷抑鬱 知恥近乎勇 傅嘉莉多得劉偉強鬧醒 終於喊得出

藝人傅嘉莉近兩年演技大躍進，在新劇中一喊成名，搣甩「花瓶」之名，獲網民激讚脫胎換骨，她自爆全因多年前被名導劉偉強鬧醒，令她發憤圖強，又指人生低潮時曾陷抑鬱，幸好現時雨過天青，種種磨練才造就今日的她。

傅嘉莉（Kelly）去年由《一舞傾城》的舞小姐到《香港人在北京》的「火雞姐」，演技屢獲觀眾好評，並入圍「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」最後五強，近日她在無綫新劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中，以多層次的喊戲獲網民洗版式大讚。對此，Kelly感謝網民鼓勵：「冇諗過咁好反應，得到大家嘅肯定，好感動，深信努力做係有人睇到。」講到被評演技脫胎換骨，她稱收到劇本後有做足功課，而十多年前已開始上演技班進修，近幾年跟老師鑽研劇本及塑造角色，不過，她認為學習是其次，最重要是有演出機會去磨練，她感激監製鍾澍佳給予機會及對她信任，揚言視對方為伯樂。

除了佳導，另一位對她影響深遠之人非名導劉偉強莫屬，Kelly於2003年有幸參與大片《無間道II》，但因演技不濟令劉偉強大動肝火：「佢鬧得好狠好直接，佢話『佢唔識做戲，搵佢嚟做乜，喊又喊唔到』，劇情講我發現自己懷孕後去墮胎，但當時自己唔識消化呢件事，演唔到。」雖然她視之為污點，但不服輸的她非但沒有逃避，反而迎難而上：「套戲咁大卡士、咁成功，但自己就做唔好，我覺得唔可以咁，於是決心去學戲，呢件事埋下粒種子，令我覺得要演得好。」她續指至今一直有跟對方聯絡 :「我同佢講，多謝佢當年鬧我，令我更加想喺呢方面做好。」並笑言自己終於喊得出。

體重跌到90磅 今次一喊成名，網民直指Kelly演繹逼真不似演戲，她坦言可能當時加入了對家人的真實情感，並自爆前年父親患病成人生低谷：「當時爸爸所有嘅治療安排都係由我負責，我唔會喺家人面前表現到唔開心，但原來自己收埋好多負面情緒，體重暴跌到90磅左右，見到自己全身都係骨。（有冇抑鬱？）都有，有段好長時間，除咗工作係唔會出去社交，唔想自拍或者打扮，得番工作同屋企，維持咗差不多一年，直至爸爸身體好番，我嘅情緒先緩和。」

Kelly現時受到觀眾認同，但2013年她由模特兒轉變賽道成為演員初期，曾受緋聞困擾，也有過迷失，甚至有放棄幕前工作的想法：「永遠都有好多天使同惡魔聲音，曾經有諗過，人生有好多路，唔一定要做幕前，但問自己邊樣嘢令自己最有滿足感，又真係演戲，冇其他嘢可以代替。」她指人生總有高山低谷，現時學懂將低潮時的經歷轉化為演戲的養分。對於未來演藝目標，她期望每個角色皆能得到觀眾的正面回饋：「我好鍾意台灣藝人吳慷仁，佢塑造角色能力好強。（佢最近喺電影中正面全裸，你接受到？）要睇成件事，故事、角色、導演、風格，要係藝術而唔係色情。（如果李安搵你拍《色，戒》續集呢？）我會試吓傾吓，我估李安嘅話我會接受。」