泰一捲性罪案遭起訴 NCT急割席
韓國人氣男團NCT的30歲成員泰一前日驚爆因捲入性犯罪案件而離隊，SM事務所發聲明指泰一最近因與性罪案有關的刑事案而被起訴，認為他不可能繼續參與組合活動。事務所未有說明泰一牽涉甚麼類型的性罪案，網上一度傳出受害人是未成年男性，首爾方背洞的執法部門其後澄清受害者是成年女性，並指他們是於今年6月接到舉報並立案，調查現時仍在進行中。對於泰一捲入性罪案後仍參加粉絲見面會等活動，事務所澄清他們是於8月中才得悉事件。
連累隊友活動取消
而SM事務所發聲明後，已經取消關注泰一的社交網帳號，是SM罕有與旗下藝人割席，而與泰一同屬小分隊NCT 127的成員均已取消關注泰一，連因被爆一腳踏幾船及食軟飯醜聞而退出NCT的前香港成員Lucas，亦同樣取關泰一。受事件影響，本月26日推出首張個人專輯《J》的NCT 127成員Jaehyun取消原定昨日舉行的簽名會，而成員Mark與楷燦的視像通話活動亦宣布延期。
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