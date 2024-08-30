泰一捲性罪案遭起訴 NCT急割席

韓國人氣男團NCT的30歲成員泰一前日驚爆因捲入性犯罪案件而離隊，SM事務所發聲明指泰一最近因與性罪案有關的刑事案而被起訴，認為他不可能繼續參與組合活動。事務所未有說明泰一牽涉甚麼類型的性罪案，網上一度傳出受害人是未成年男性，首爾方背洞的執法部門其後澄清受害者是成年女性，並指他們是於今年6月接到舉報並立案，調查現時仍在進行中。對於泰一捲入性罪案後仍參加粉絲見面會等活動，事務所澄清他們是於8月中才得悉事件。