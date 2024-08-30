食餐飯要幾貴？里奧勒度拍拖歐遊 豪派逾40萬貼士

奧斯卡金像影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）最近孖住索模女友Vittoria Ceretti到歐洲度假，他被爆日前偕女友等一行人在一間餐廳食飯時，突然向一名侍應豪派5萬歐元巨額貼士！

據知當時里奧仔與女友等一行共15人幫襯法國南部一間高級餐廳，玩得盡興的他埋單時心情大靚，竟向在場一名侍應豪派5萬歐元（約435,000港元）貼士，令侍應開心到喊。而爆料者正是法國男星Benjamin Castaldi，他近日接受訪問時表示自己親眼目睹事發經過，他說：「我見到那位男侍應收到貼士後來到我身邊，我見到佢喊，滿眼淚水。呢單係真事，我親眼見到！有5萬歐元貼士！」除了大爆里奧仔豪派貼士之外，Benjamin更大爆見到里奧仔擁有的信用卡與別不同，他形容：「成張卡係白色空白一片，冇印名、冇銀行名稱，乜都冇……睇嚟係想用幾多錢就可以用幾多錢嗰種！」

身家逾20億 其實擁有2.6億美元（約20億港元）身家的里奧仔出名「大花筒」，愛「吃喝玩樂」的他除了狂花錢在女人身上之外，亦過着奢華的生活，經常以私人飛機代步，並會約埋班「豬朋狗友」租豪華遊艇出海。此外，里奧仔亦是名畫及藝術品的收藏家，每年會花不少錢在買畫及藝術品上，2017年他曾在一個慈善拍賣會上「眼都唔眨」便花了12.5萬美元（約97.5萬港元）成功投得一幅畫作。