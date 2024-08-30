暢所欲玄：算命技術可以用來比賽嗎？

文無第一，武無第二。算命是一個非常理性而具邏輯性的文化，而比賽形式屬武性爭霸，用這樣的方式來測試學者的算命技術，可以嗎？

答案是可以的，何也？算命是根據一個人的出生年月日時，這是每一個人的命運密碼。命理學是用命理的學術技巧，在八字密碼中，提取訊息來演繹或預測這個人的命運。此人命運中的健康、婚姻、子女、學歷、事業、錢財、家庭、交際、出身、性格等人生事項，必然藏於八字內。

人到中年晚年，每個人必然有所經歷與際遇，用已發生的現實經歷，以問答形式，推算八字命主的過去，那些事情發生於過去年份。用過去的現實來測驗自己的學習技巧，這些活生生的例子，以自己學習得來的算命技巧，是否可以推論出答案，答中的問題愈多，說明技術愈高。

同一個算命技術是否適合不同地區生活的人，這是學者必須研究的課題。在不同地區生活的人，對命運的事情，有不同的偏重。用比賽方式來測驗算命技術，不但令研究命理的人有進步，也令問命的人有信心，更是修繕外界對玄學為迷信之執念。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅