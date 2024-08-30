早前加盟英皇旗下的歐陽震華成功「轉跑道」，日前飛往馬來西亞，夥拍蘇志威等拍攝賀歲片《半斤百両》。戲中他將放下苦心經營多年的正派形象，飾演一名老千，該角色多年前騙去他人大筆金錢，後來整容轉換身份開展新生活，可謂演技大挑戰。而首次拍攝賀歲片的歐陽震華，完成馬國戲份後，將拉隊回港拍攝外景。