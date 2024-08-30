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Ella開騷High爆 飛甩耳環
台灣女子組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）年前下嫁賴斯翔，近日她與歌手韋禮安齊齊飛到丈夫家鄉馬來西亞開唱，更獲老爺、奶奶及馬六甲親戚前來捧場。Ella全晚興致頗高，勁歌熱舞，甚至飛甩耳環，需要工作人員幫忙找回。而韋禮安則不忘為自己演出的節目《披荊斬棘》宣傳，讓歌迷多多支持。
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