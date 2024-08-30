真係咁FRIEND？：郭珮文恨有富豪飯局 陳懿德毛遂自薦

同樣因參選港姐而入行的陳懿德（德德）與郭珮文，原來早於真人騷節目《福祿壽訓練學院》之前就已認識，而該節目亦令她們由拍檔變成好友。日前二人為繽Fun星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，有「大騎樓」之稱的郭珮文，於遊戲期間，被問到「難忘深刻的毒舌留言」時，她表示曾在網絡上收過很多奇怪留言，甚至是性騷擾，但自認接受能力較高，所以不會太難受。

隨後又被問到有否被邀出席「富豪飯局」或是被問價時，郭珮文即表示：「畀錢我食飯咁好？我依家係自己出去畀錢食飯喎，我去邊度搵呀？真呀，我都未試過呀。」此話一出，向來反應快的德德，都被嚇得口窒窒，郭珮文見狀笑言自己只是開玩笑，德德也幫口說：「下次我請你食，咁我就係嗰個富豪。」郭珮文聞言便攬住德德大叫：「好嘢，我的富豪，我的老闆。」場面相當搞笑。

唔敢挑戰做一姐 此外，當德德被問到是否有意挑戰麥美恩（Mayanne），成為「TVB主持一姐」時，她即做出交叉手勢表示：「我唔敢，千祈唔好咁講。首先我憑咩挑戰Mayanne？」更表示自己曾想做一廠大騷司儀，所以不時會觀看Mayanne的節目作為參考，亦視對方為學習榜樣及目標，希望能成為「Mayanne 2.0」。