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吳若希囡囡舞出自信
吳若希舉家支持愛女。
藝人吳若希日前出席芭蕾舞頒獎禮，與逾千家長及學生同場，她更即場為囡囡Giselle「加冕」，披上紫袍的Giselle有如「小小香港小姐」，面對鏡頭毫不害羞。吳若希指囡囡自從學習芭蕾舞後，表現相當有信心，令她十分開心。同場還有陳柏宇女兒Abi，她負責跳啦啦隊舞，相當可愛。
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