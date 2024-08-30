藝人吳若希日前出席芭蕾舞頒獎禮，與逾千家長及學生同場，她更即場為囡囡Giselle「加冕」，披上紫袍的Giselle有如「小小香港小姐」，面對鏡頭毫不害羞。吳若希指囡囡自從學習芭蕾舞後，表現相當有信心，令她十分開心。同場還有陳柏宇女兒Abi，她負責跳啦啦隊舞，相當可愛。