獨家專訪：官司結束重新追夢 江若琳告別惶恐 10年青春換幸福

江若琳與前公司纏擾了10年的合約糾紛終完結，近日重返樂壇出歌做「新人」。官司耗盡金錢和時間，但卻賺了一個美滿家庭，令她自信沒有白過。談及老公蕭唯展淡出樂壇多年，她爆對方有驚恐，只能對着她一個唱歌。

藝人江若琳（Elanne）2014年與前公司爆合約糾紛，官司長達10年，今年終完結可鬆口氣。日前她接受本報獨家訪問，直言這10年來每日起身、呼吸都是為了這件事，現時睡醒起身覺得好幸福，不用擔心。過去她為賺錢打官司而跑山跑海，每當收到電郵或電話便害怕，活在惶恐之中，終日以淚洗面。她感激老公蕭唯展分憂：「老公好好，叫我將所有煩惱同壓力放喺佢身上，只要好開心過日子，做自己想做嘅事。唔知我好彩定佢不幸，佢如果揀第二個，生活就好輕鬆，共富貴易，共艱難好難，佢就兌現承諾。」

老公驚唱歌 她為官司傾盡時間和金錢，但深信沒有白花，這段日子結婚生仔，今年更重拾歌手身份，展開第二人生。今年是Elanne出道17年，時隔7年推出新歌《一直留在心底的事》，她坦言：「諗吓有冇一件事令阿仔好驕傲，唔通就係打咗一場官司？亦想為自己自由飛翔一次。」她對唱歌有情意結，新歌是她首次由選曲、選主題到組班底全程百分百投入：「老公冇參與過，第一次聽係喺車，聽咗半首都未認到係我唱。」

問到夾Band出身的老公會否「復出」？Elanne斬釘截鐵說：「千祈唔好，佢記唔到歌詞，有驚恐，對住阿仔唱歌都驚恐，離開娛樂圈係正確。」又戲言老公入行目的是為了認識她，因最近發現老公在櫃桶底收藏了兩張她的專輯。