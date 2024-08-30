中娛星動：人氣翻Hit助賣埠 吳謹言新劇排位力壓江疏影

「二搭王星越」話題掀罵戰

不過，有網民質疑《墜》劇片權還沒買，買了之後還要寫成劇本，拍攝都是一、兩年之後的事，又指于正向來口響響，吳謹言還沒應承會拍，對此，于正於網上與網民掀起罵戰，留言：「我覺得你很可笑，首先合不合適我不比你清楚？謹言願不願意接她自己不會做主，要你多嘴？再有小說是小說，劇本是劇本，你怎麼知道我們改的方向？」不過于正不諱言吳謹言接戲向來的確有她的主見，他說：「我也很順着她，『春夜』只是跟她打了招呼，她覺得小說不錯，應該會接，要是劇本出來她不喜歡，拒絕我也接受，我昨天說的只是我理想的陣容而已。」