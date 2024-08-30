Stanley出口術搶資源 「姜糖」轟宣傳大細超 AL冇劇拍認「閒」人

MIRROR成員又爆是非，有「姜糖」不滿姜濤新歌欠宣傳，矛頭直指宣傳極多的Anson Lo，昨日Anson Lo幽默拆彈，笑言只因自己太得閒又冇劇拍。

歌手Anson Lo（AL）、Stanley、周殷廷、《造星》出身的香胤宅（Lyman）、黃家灝（KC）、田曜誠（Tsoul）與「折骨Ben」趙祥誠昨日出席記者會，宣布11月演出《HKT西九音樂節》。AL表示第2年參與盛事，準備演唱未面世的新歌，並預告會騷肌露兩手。

近日傳有「姜糖」（姜濤Fans）不滿姜濤新歌宣傳少過AL，AL說：「每個成員都有自己工作人員調節宣傳，有好多因素。」Stanley搶住幫口，指姜濤忙於拍劇，取笑他「醉生夢死」連瞓覺時間都冇。AL反指自己太得閒，因沒有劇拍，但否認想爭拍劇。問到公司資源似集中在AL身上，Stanley再度搶答：「投放我身上，唔好爭！」另外，早前有食肆服務員不點名讚男團成員有修養，網民猜測是AL，AL亦直認是他，謙稱只是基本禮貌，希望樹立好榜樣。

「折骨Ben」受冷待 回復自由身的Ben，昨日冇份上台分享及影相，只有最後大合照才被邀上台，與同是《造星》冠軍的Lyman待遇明顯有別，對此，Ben表示不覺被冷待，亦沒感到難受：「我沉澱咗兩年，冇諗過一出嚟就爆，要慢慢歷煉。」而Lyman承認已簽約ViuTV，笑言自己很專一，合約年期很長。