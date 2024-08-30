內地巡演 與粉絲心連心 鄧萃雯愈活愈年輕 繼續發亮
藝人鄧萃雯正在內地開啟舞台劇巡演，當在每個城市完成演出謝幕，她都有種幸福的感覺，原來親自多謝觀眾是何其感動。不經不覺，明年是鄧萃雯入行40周年，她期望繼續在演藝崗位上發熱發亮，並公開愈活愈年輕的秘訣。
今年鄧萃雯（雯女）最大的Project，肯定是舞台劇《鱷魚》內地巡演，近日她在社交網Po出粉絲為她悉心設計的應援物，她拿着毛公仔拍照，盡顯少女心一面，她說：「發現今次巡演，讓我愈活愈年輕，是超出想像的意外收穫。」
萬里江河有緣能聚
之前完成了成都的巡演，有天她翻看謝幕照片，忽然感觸起來：「演戲那麼多年，大部分時間都只出現在電視中，罕有機會可以親身多謝支持我的觀眾和粉絲，尤其那些從小看我的戲長大，或是我從小演戲，他們就一直看的觀眾們，今次能夠在內地的不同城市巡演，原來是一個讓我們終於有『萬里江河有緣能聚』的機會，在我接演舞台劇的時候，並沒有想到這種加持的幸福和喜樂，現在每一場看見來支持的脆米（雯女的粉絲暱稱）和看見大家花盡心思在劇院布置的各種創意應援，真的萬分驚喜與感動。」雯女感謝演藝旅途上有觀眾默默的陪伴與支持，演員與觀眾之間是互相成就、理解與愛，故每次謝幕時她都會衷心地感激：「更感恩上天賜我天賦和機會，我會繼續努力，在我的崗位發熱發亮，願生命影響生命。」
管理身體頭等大事
巡演需要走訪多個城市，面對大江南北的氣候差異、排練時間緊密、演出壓力等問題，於演員都會是一種負荷。雯女對身體狀態要求甚高，管理好身體視為頭等大事，故她選擇服用靈芝，相信靈芝有助提升人體正氣，達到增強人體免疫力效用。雯女表示食用位元堂《百草靈芝皇》3個月後，即使因冷熱轉換作病，可能因自身免疫力提升，3天內就恢復，保持最佳狀態演出，發覺很適合自己食用，便順理成章成為廣告代言人，日前她抽空回港拍攝全新廣告，廣告中雯女以用家身份分享靈芝的好處。《百草靈芝皇》結合8類靈芝精華，產品通過222項嚴格檢測，有效成分靈芝多醣的含量高於市場領先產品^ ，每日食1粒等於最少32朵珍貴靈芝精華*。
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