內地巡演 與粉絲心連心 鄧萃雯愈活愈年輕 繼續發亮

萬里江河有緣能聚

之前完成了成都的巡演，有天她翻看謝幕照片，忽然感觸起來：「演戲那麼多年，大部分時間都只出現在電視中，罕有機會可以親身多謝支持我的觀眾和粉絲，尤其那些從小看我的戲長大，或是我從小演戲，他們就一直看的觀眾們，今次能夠在內地的不同城市巡演，原來是一個讓我們終於有『萬里江河有緣能聚』的機會，在我接演舞台劇的時候，並沒有想到這種加持的幸福和喜樂，現在每一場看見來支持的脆米（雯女的粉絲暱稱）和看見大家花盡心思在劇院布置的各種創意應援，真的萬分驚喜與感動。」雯女感謝演藝旅途上有觀眾默默的陪伴與支持，演員與觀眾之間是互相成就、理解與愛，故每次謝幕時她都會衷心地感激：「更感恩上天賜我天賦和機會，我會繼續努力，在我的崗位發熱發亮，願生命影響生命。」