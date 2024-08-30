娛圈單打：零負皮女神破功 跟可愛教主睇齊

搵食艱難，做明星表面風光，其實都要面對好多風言風語，好似有女版任賢齊、零負評女神稱號的台灣玉女林依晨，形象夠晒健康啦啩，一樣惹來非議。

話說林依晨登上大陸綜藝節目做嘉賓，提到爺爺係成都人，她也是成都人。結果呢句說話一秒焫㷫台灣網民，怒斥女神變咗、淪陷，唔明點解阿爺係成都人，孫女就會係成都人喎。

喂，台灣網民嘅反應，再次刷新世人三觀！事關一個人嘅鄉下喺邊、係邊處人，不嬲都係跟從父系。呢，香港首富係潮州人，佢兩位公子，以及幾位孫仔女，自然都係潮州人。咁所以，林依晨話自己係成都人，究竟有咩問題呢？除非好似張惠妹原住民出身，否則絕大部分台灣人都係當年從中國大陸播遷而來，家鄉自然都喺大陸啦。

講到尾，呢啲咁無謂嘅是非，咪又係由兩岸矛盾引發囉。好似另一台灣女星、可愛教主楊丞琳，因為喺陸綜爆出「我係廣東人」呢幾隻字，搞到被全台聲討，到家陣都回唔到氣。林依晨今朝君體也相同，都係台灣人莫名其妙地對對岸反感，唔滿意當地明星到大陸掘金啫，好心咪咁玻璃心啦。

講真，呢種情況同早年中港矛盾非常相似，舉凡到內地搵食的港星，一律被仇中網民打為「舐共」，心態何其扭曲，眼界何其狹窄！正如小豬話齋，大家都係中國人，不用分得那麼細！近年中國娛樂事業發展蓬勃，出手闊綽，台灣以至香港娛樂圈根本唔係佢嗰皮。為了搵錢又好，拓闊事業版圖又好，真心愛國都好，北上發展已係大勢所趨，台灣人咁都睇唔開，好易谷爆㗎咋。