《法證VI》收視稱冠等慶功 袁偉豪開心錢請客 傅嘉莉大膽𢱑廣告

視帝袁偉豪昨日率領一眾《法證VI》演員出席活動，對於收視理想，他表示會請食飯慶功，又指工作上有很多想法，計劃寫歌兼任導演拍MV。

藝人袁偉豪、蔣祖曼、傅嘉莉、林正峰等昨日出席無綫劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》宣傳活動，原定會現身的黃宗澤因病缺席。而截至8月21日，《法證VI》7天跨平台總收視為24.8點，成為翡翠台黃金時段節目的收視冠軍，監製鍾澍佳更表示該劇在內地平台的點擊量高達2.5億，是歷史上排名前3的劇集。對於收視成績斐然，身為主角之一的袁偉豪大感滿意，笑言等監製鍾澍佳帶頭慶祝，又表示自掏腰包請食飯不是問題，因為這是「開心錢」。

獲鼓勵自組製作班底 提到前日無綫行政主席許濤急召經理人合約藝員開會，袁偉豪表示當日有約200名藝人出席，了解公司的業績和未來發展，又稱公司非常支持藝人組成團隊，自己找班底製作項目。問他有何想法時，他表示自己其實有很多想法，但需要時間去實踐：「我以前都有自己寫歌拍MV，其實呢個都係幫自己擴闊事業，令自己唔再局限於演員。（想做導演？）我唔敢講會在TVB做導演，但自己出嘅歌，會自己做MV導演。」

另外，同場的傅嘉莉和郭珮文均表示對劇集收視感到開心，提到無綫召全公司藝員開會，傅嘉莉表示好開心，覺得這表示公司與藝人關係密切，又指公司的劇集在大灣區播放對藝人亦有好處，可以讓更多觀眾認識自己，她還大爆當日自己膽粗粗向主席發問，指希望公司可以幫藝人多接廣告，並將廣告植入劇集，製造出雙贏局面。而郭珮文則坦言有興趣做美妝博主，又指可以挑戰唱歌：「我啲音好準，但把聲唔好聽，要跟老師上堂。」