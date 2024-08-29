FIFTY FIFTY變陣首露面 李貞賢挺肚踩高踭
韓國音樂雜誌Billboard Korea前晚在首爾中區一間酒店舉行名為「Billboard K POWER 100」的開幕慶祝活動，多位藝人到賀，懷孕7個多月的女星李貞賢穿高踭鞋現身，而男團EXO的小分隊EXO-CBX、THE BOYZ、GOT7泰籍成員Bam Bam、男歌手姜丹尼爾、女團FIFTY FIFTY、VIVIZ、STAYC及Kep1er等亦有赴會，當中FIFTY FIFTY首度以5人陣容出席活動。
曾憑歌曲《Cupid》打入美國Billboard Hot 100單曲榜的FIFTY FIFTY，其中3名成員去年突然單方面向事務所提出解約，只有KEENA一人留低，事務所後來宣布加入4名成員，並將於9月20日以5人姿態回歸樂壇。
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