章子怡放完假 抵威尼斯任評審
《第81屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨開幕，今屆唯一一位「主競賽」華人評審章子怡，以白帽襯白衣休閒打扮，微笑現身記者會，她在社交網上載評審證件及坐在地上的照片，寫道：「假期結束~進入工作模式。」
另外，美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）前日抵達當地，她主演的新作《Maria》入圍「主競賽」單元，並將於香港時間周五凌晨舉行首映。而《多倫多國際電影節》日前亦公布安祖蓮娜是今屆「TIFF致敬獎」得主，以表揚她的影響力，獎項將於下月8日電影節舉行的慈善晚宴上頒發，而她執導的新作《Without Blood》亦會於電影節作全球首映。
至於今屆「終身成就金獅獎」得主、《異形》（Alien）系列女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），亦已抵達威尼斯準備領獎。而添布頓新作《嘩鬼家族BEETLEJUICE》成為開幕電影，Jenna Ortega、米高基頓（Michael Keaton）與雲露娜維達（Winona Ryder）等拉隊現身。
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