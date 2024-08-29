章子怡放完假 抵威尼斯任評審

《第81屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨開幕，今屆唯一一位「主競賽」華人評審章子怡，以白帽襯白衣休閒打扮，微笑現身記者會，她在社交網上載評審證件及坐在地上的照片，寫道：「假期結束~進入工作模式。」

另外，美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）前日抵達當地，她主演的新作《Maria》入圍「主競賽」單元，並將於香港時間周五凌晨舉行首映。而《多倫多國際電影節》日前亦公布安祖蓮娜是今屆「TIFF致敬獎」得主，以表揚她的影響力，獎項將於下月8日電影節舉行的慈善晚宴上頒發，而她執導的新作《Without Blood》亦會於電影節作全球首映。