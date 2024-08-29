短片吸金榜 BTS「讓賽」險守No.3 BLACK PINK年袋7,550萬斷層式稱冠

韓版財經雜誌《福布斯》近日公布當地「2024年名人短片吸金榜」，官方頻道擁有多達9,460萬訂閱者的當紅女團BLACK PINK，年吸約7,550萬港元登頂，連續第2年稱霸韓星！

近年K-Pop歌手組合推出的MV點擊輕易破億，帶挈官方短片平台收益大進帳。剛公布的「2024年名人短片吸金榜」中，BLACK PINK自去年首度力壓天團防彈少年團（BTS）稱冠後，今年再以約7,550萬港元蟬聯冠軍寶座！

出道6年的女團(G)I-DLE，在海外人氣不斷上升，又頻頻開騷吸金，組合官方短片頻道擁871萬訂閱者，雖難與BLACK PINK匹敵，但組合先後推出《TOMBOY》、《Queencard》及《Super Lady》等Hit歌，當中不乏點擊破3億的MV，為短片頻道帶來約5,020萬港元收益，屈居No.2。

而在BTS成員入伍期間，事務所仍為他們推出Solo歌，經常點擊爆燈，令擁有7,880萬訂閱者的BTS短片頻道，一年穩袋約4,800萬港元，穩佔第3位。至於近年來勢洶洶的新紮女團NewJeans，以763萬訂閱者及一年累計進帳約3,990萬港元，排名第4。

IU唯一Solo歌手上榜 另外，人氣組合Seventeen、aespa與ENHYPEN各自的短片頻道，分別以年吸逾3,640萬、3,000萬及1,760萬港元進佔第5至7位；受大批年輕樂迷追捧的IVE與LE SSERAFIM兩大女團，亦各自在短片平台分享多首熱爆歌曲MV，每年分別吸金約1,450萬及1,320萬港元，名列第8、9位。排名第10的IU則是唯一入榜的Solo歌手，除了上載人氣歌曲MV，她近年又開設個人節目，拍片訪問圈中好友，目前擁有974萬訂閱者，以一年進帳約1,280萬港元躋身十大。