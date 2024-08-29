何超蓮 爆瘡陷容貌焦慮

賭王千金何超蓮日前在社交網上載了兩張自拍照，一張是她滿臉痘痘的素顏照，另一張則是完妝照，她寫道：「有誰跟我一樣打完黃熱疫苗爆痘的，這幾天情緒低落，容貌焦慮，因為今天要拍廣告」，不過憑藉化妝師精湛的手勢，妝後的超蓮臉上完全沒有痘痘痕迹，相當省鏡，她不禁笑說：「專業化妝師就是不一樣」。