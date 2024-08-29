Lolly Talk擂台互毆 拳拳到肉冇情講

Mei Mei和Ahyo穿上泰拳裝束登台，迅即成為全場焦點。她們對打3個回合，共6分鐘，期間拳來腳往互有攻守，拳拳到肉毫不留情，粉絲睇得肉緊。3輪賽事後，大會宣布由Mei Mei勝出拳賽，兩人相擁而泣，其他成員亦紛紛登台擁作一團，場面溫馨感人。

擔心靚樣不保

Mei Mei和Ahyo透露為了這場對決，早於半年前開始接受特訓，Mei Mei笑言打到腳軟，知道媽咪見到她捱打必定會喊，故不准對方到場。至於Ahyo則表示要兼顧學業和工作，練習時間不多，曾想過放棄，媽咪亦因擔心她受傷而不想她出賽。她們坦言擔心過會打花靚樣，問到下次可會再舉行拳賽，由其他成員出戰？眾人即笑言不如玩其他運動，如翻觔斗。