粉絲轟公司大細超 姜濤新歌零宣傳 「露毛」博關注

男團MIRROR成員姜濤近期人氣似有跌勢，新歌MV觀看次數不似預期外，連廣告量也下滑，粉絲「姜糖」責怪公司偏心其他鏡仔，連最基本的宣傳也懶得安排，令「人氣王」慘變「人棄王」。難怪姜濤要放低偶包，「露毛」求關注。

姜濤近月推出新歌《Every Single Time》，雖然有張繼聰及馮德倫加持，分別為他作曲及執導MV，但舊歌《Dummy》MV單日創下123萬觀看次數的凌厲走勢一去不返，新歌MV上架至昨日為止約3星期，只錄得逾200萬觀看次數。新歌反應不似預期，加上在「20大最受廣告商歡迎之星」排榜尾，姜濤似乎自知勢弱，連環出奇招博關注。

前日他在社交網上載兩輯近照，先是高舉V字手勢，表達收工閃人的愉快心情，他深明「黑圖」是流量密碼，所以公開眼神呆滯兼嘴角帶血的照片，更拍下鼻毛大特寫，成功以搞笑博點擊。他又被網民野生捕獲在街場打籃球，似乎要加速消脂，換取人氣及工作量。

列表晒「鐵證」 「姜糖」心痛偶像失勢，在網上開Po炮轟其所屬公司「錢就識搵，嘢就唔做」，斥公司沒有為姜濤新歌造勢：「點解出一首新歌公司可以零宣傳，電台冇上，首歌出咗兩個幾禮拜都未上榜。」而得知偶像正籌備「第17胎」新歌時，歌迷又留言追問他何時到電台宣傳。

有「姜糖」更列表晒「鐵證」，指姜濤常遭冷待，當中指出單計去年，姜濤及隊友Anson Kong（AK）各有4個MV，Anson Lo（AL）則有6個，更有3段Dance Version短片，劇集插曲及合唱主題曲則各有一首。Edan則有5個MV、劇集插曲及合唱主題曲各一。電台訪問方面，「勤力王」Ian有18個，AL及AK各有14個，Jeremy及Jer分別有12及10個，但姜濤只有5個。歌迷又統計自家公司音樂節目，指姜濤的曝光率比其他「上弦」成員低，力轟其公司偏心。