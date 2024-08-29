候選港姐暴曬行Catwalk 倪樂琳帶病上陣 腳步浮浮

候選港姐「城大李嘉欣」倪樂琳昨日出席活動，期間身體不適腳浮浮，她透露數日前已出現病徵，不過未想過缺席，無論如何都會「頂硬上」。梁嘉莹則在活動上獲獎，自言笑容是關鍵，稱獲獎令自己信心大增。

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗昨日到尖沙咀出席活動，烈日當空下，她們在戶外行Catwalk。大熱佳麗倪樂琳表示有點頭痛、咳和流鼻水，指數日前已覺喉嚨不適，昨日病情加重，活動上更開始流鼻水和想咳嗽，不過未想過缺席活動，希望盡量堅持。談到似乎站不穩，倪樂琳解釋指戶外太熱：「其實還好，不過主要都係我一路想咳但又要忍住。（訓練太辛苦？）多多少少都會，主要都係有時室內太凍。」問到會否請假休息，她表示決賽將至，不想休息太多，不擔心病情影響之後的發揮，相信自己很快康復。

李曼思飲茶養生 至於表現突出的梁嘉莹獲得「繆思女神」殊榮，她認為笑容是得獎的關鍵，問到是否化妝高手？她笑言在這方面有點經驗：「平時都係自己化妝。」又指得獎令她信心大增。提到倪樂琳身體不適，梁嘉莹表示會送上慰問，又大讚對方敬業，即使身體不適仍堅持出席活動。

問到近期密集式的訓練是否很辛苦？梁嘉莹表示初期會感到很大壓力，經常生痘痘，但現時已習慣，就算只睡5、6小時亦不覺疲倦。另一熱門佳麗李曼思就自言參選後，時間管理有改善，每天睡眠充足，又指每位佳麗都會見營養師，她就喜歡喝茶調整新陳代謝，飲食上以清淡為主。