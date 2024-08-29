中娛星動：楊冪「導彈胸」再現 被爆做手腳

楊冪擁有34D傲人上圍，貴為一線花旦的她不時現身盛典「晒料」，每次都話題度十足。近日，她為品牌宣傳時就身穿一襲低胸長裙上陣，腰部鏤空，上圍Big爆，玲瓏身材絕對不輸出道時的水着造型。有眼利網民指出楊冪的晚裝裙做了「手腳」，原來不想太暴露的她，將胸前布料稍微縫了起來，殊不知營造出澎湃效果，有網民留言：「其實乳房自然感很重要，刻意擠壓出來的造型就不好看了」，有粉絲立即護航：「她應該不是刻意的，就是太大了沒有多餘的地方放置。」