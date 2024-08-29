中娛星動：楊冪「導彈胸」再現 被爆做手腳
內地女星楊冪近年作品多數捱批，不過憑藉驕人身材，她在代言方面依然賺到盆滿缽滿，日前現身活動時就展現「導彈胸」，令網民紛紛嗌「救命」！
楊冪擁有34D傲人上圍，貴為一線花旦的她不時現身盛典「晒料」，每次都話題度十足。近日，她為品牌宣傳時就身穿一襲低胸長裙上陣，腰部鏤空，上圍Big爆，玲瓏身材絕對不輸出道時的水着造型。有眼利網民指出楊冪的晚裝裙做了「手腳」，原來不想太暴露的她，將胸前布料稍微縫了起來，殊不知營造出澎湃效果，有網民留言：「其實乳房自然感很重要，刻意擠壓出來的造型就不好看了」，有粉絲立即護航：「她應該不是刻意的，就是太大了沒有多餘的地方放置。」
「小方臉」成熱話
此外，楊冪日前現身歌手周深在杭州舉行的演唱會，當日她穿着小背心，打扮樸素，不過仔細一看卻是「小方臉」，似乎跟平常在社交平台上見到的尖下巴、瓜子臉形象相當不同，粉絲卻表示：「一直都是小方臉，其實工作室沒必要每次都把圖搞成尖下巴」、「從小到大都是這個臉形」。當日楊冪被攝像機捕捉到並出現在大螢幕，周深要她即場背歌詞，沒想到楊冪竟說：「少管我」，令全場爆笑。
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