相中見康堤與一名身形魁梧的男子在街頭漫步,兩人穿上黑白簡約便服,雖然未有親密互動,卻被網友發現該名男子是日本混血男模Shou Honda,他於5月中已經在社交網晒出與康堤的合照:「W24 brought the best memories and people。」兩人一起開心滑雪,引發聯想。Shou Honda不僅外貌出眾,還是一名滑雪高手,最近他在社交媒體分享與康堤在沙灘看日落的相片,以及他們參加戶外音樂節的照片,過從甚密。