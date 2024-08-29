派福利掀水着戰 阿Sa三點式出擊 關智斌泳褲挑機

組合Twins成員蔡卓妍前日突然大派水着福利，玩揈水髮之餘，還大晒水蛇腰兼出「股」惑。好友關智斌忍不住挑機，出動10多年沒穿過的泳褲爆肌迎戰，令粉絲睇到心心眼！

蔡卓妍（阿Sa）一直保養得宜，童顏加上苗條身形讓不少粉絲大感羨慕。前日她在社交網分享水着照，捉緊暑假尾巴派福利，只見她身穿紅白間條比堅尼，站在泳池中央揈水髮，又企定定側身展現S形身材曲線，認真魅力無法擋！她留言：「練兵千日，用在一時，咁辛苦Keep Fit，就係為咗有個Summer Body，留倩影老咗可以睇番！」靚相引來大批網民激讚：「索到咁得唔得㗎，正啦，終於可以放吓假」、「Sa姐好索啊！」

Kenny：看不過眼！ 想不到阿Sa晒水着，令水着大戰一觸即發，其好友關智斌（Kenny）留言挑機：「我都要Post一張挑戰你個Summer Body先！」他於前晚分享爆肌相：「看不過眼，決定加入戰團！穿起10多年都沒有穿過的小泳褲迎戰！」原來他近日積極狂操，弗爆身形變得更健碩，手臂與大髀一樣粗，胸肌和腹肌相當結實！不過阿Sa就唔收貨，更於留言區表示：「大佬，你兩張唔夠喉喎！」