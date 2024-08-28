與25歲前女星合演節目 東出昌大深山擦出火 奉子再婚

曾出演《信用欺詐師》系列日劇與電影的36歲日本男星東出昌大，4年前因出軌與女星渡邊杏離婚，昨日宣布與今年初合演網台節目的25歲女拍檔奉子再婚，明年春天再做老竇。

東出昌大與前妻渡邊杏因合演劇集《多謝款待》戲假情真撻着，兩人2015年結婚後，一直被視為圈中模範夫婦。但東出於2020年被揭在老婆懷孕期間出軌，暗撻當時未成年的女星唐田英里佳長達3年，被封「世紀賤男」，從此形象插水，工作盡失。離婚後的他，隱居山林，靠狩獵度過自給自足的生活。今年初，東出演出網台真人騷節目，獲安排與3名年輕女星在深山體驗同居生活，再度成為話題。

東出拍片表示與準老婆於兩年前透過工作結識，今年初合演節目後才開始交往，女方更為他考取狩獵牌照，放棄演員工作移居深山。今年初夏兩人發現迎來愛情結晶品，明年春天將升呢父母並成為夫妻。雖然東出沒有交代另一半的身份，但有傳媒起底指對方是與他合演該節目的25歲前女星松本花林。

劣迹斑斑不被看好 而東出離婚後，曾被爆搭上混血網紅，更因帶新歡到拍攝外景的酒店留宿而遭事務所炒魷。與前妻育有3名子女的他，又傳因拖欠贍養費，令渡邊杏一怒之下帶子女移居法國。3個月前，東出曾在節目表示為了與前妻誕下的子女，無意再婚，如今卻自打嘴巴，外界亦不看好他這一段婚姻。