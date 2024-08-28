洪永城太太梁諾妍熱愛晨跑，但就曬到燶，要狂敷蘆薈補濕面膜急救，為肌膚降溫。她在社交網透露本來早上7點出發，但囡囡似發噩夢，她安撫陪睡後至8點才起跑：「出咗門口就當贏，目標都係120 min嘅，開跑已經31度，好似冇咗半條生命Bar咁。」在酷熱天氣下，她不敵猛烈的陽光，未能達標跑足兩小時。