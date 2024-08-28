娛樂

陳雅麗奮戰3年晒肚皮
女星陳雅麗在社交網宣布懷孕，並上載多張穿小背心露出肚皮的照片，部分照片有老公及兩隻愛貓，溫馨有愛，她發文分享感受：「結婚3年多一直嘗試，真的得來不易。」她指懷孕感覺既幸福又膽戰心驚，透露有妊娠糖尿要控制飲食，其他一切安好。
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