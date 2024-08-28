泳池賞景歎Tea 許靖韻包島零束縛 解放Body

英皇歌手許靖韻（Angela）近日趁空檔飛往布吉，並入住在私人島嶼的貴價酒店，罕有「大解放」，盡騷隱藏多時的靚Body！除了泳裝上陣外，她又穿上性感吊帶裙，大騷白滑玉背與長腿，粉絲難得見到她性感的一面，紛紛留言指：「我流鼻血了」、「知道你身材好，也沒想到這麼好。」

吸收陽光氣息 Angela受訪時表示：「我係第一次住私人島酒店，一入到間房我好震撼，望出窗個風景太正了！同埋第一次一邊游水，一邊睇住日落歎下午茶，真係好Luxury（奢華）！我想今個暑假游多啲水，未到8月就曬黑咗好多，一早已經豁出去，哈哈！」她表示早前為工作節食，所以身形看起來更纖瘦。

近來忙於灌錄新歌的Angela，指每日都過得很充實，難得有機會放假，更要把握機會盡情做運動：「一向畀人感覺都比較斯文，自己好想可以陽光啲，之前同VIVA、Arvin（曾傲棐）做戶外騷，真係全晚都幾享受，可以同歌迷有更近距離接觸，愈唱愈High。」