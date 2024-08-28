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宋芸樺夏于喬 孖公仔慶生
宋芸樺（左）與夏于喬感情超好。
台灣女星宋芸樺、夏于喬一向被指外貌相似，私下關係甚好的二人也經常以「撞樣」開玩笑。日前夏于喬迎來40歲牛一，宋芸樺當然要晒出合照送祝福：「不要再說我們很像了！我就是夏于喬！我愛宋芸樺！祝我的愛人生日快樂！」
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