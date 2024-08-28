中娛星動：走出情傷有運行 張天愛獲欽點 接拍周星馳短劇

張天愛

影星周星馳強勢進軍內地短劇市場，日前乘勝追擊宣布再推新作，並率先透露主演班底，當中力捧的「新星女郎」終於曝光，竟然是曾與娜扎鬧三角風波的內地女星張天愛，她更同時身兼監製，消息一出即引起熱議。

周星馳近年活躍於社交網，動作多多，先為新片《女足》（暫名）於全球海選女主角，緊接再開拍「九五二七劇場」，繼打頭陣作品《金豬玉葉》後，近日再推出微劇場《大話大話西遊》。日前有關消息流出，指短劇將於9月開機，並由內地女星張天愛以及《特戰榮耀》男星蔣龍共同擔任主演及監製。張天愛憑劇集《太子妃升職記》為人認識，並於2022年亮相真人騷《乘風破浪》第3季而人氣急升。早前有指因新疆美女娜扎介入，令她與拍拖3年的男友徐開騁分手，沉寂多時的她，似乎終於走出情傷，升呢「新星女郎」，令觀眾大感驚喜。

親自考驗笑匠功力 另外，一直退居幕後的周星馳，近日亦終於在「九五二七劇場」現真身，新片請來內地棟篤笑演員付航，考驗他能否引得周星馳發笑，周星馳以背面入鏡，被對方逗得哈哈大笑。而另一短片中，則有「田雞」田啟文，他重演當年於經典電影《少林足球》打電話給「阿珍」的名場面，其中扮演郵差的女主角更被指撞樣周慧敏，獲網民大讚有潛質。