DJ森美前晚在電台台慶上獲頒30年服務金牌，現年50歲的他坦言已處於退休狀態：「10年前都開始退休，之前工作壓力太大患抑鬱症，依家冇咁多工作，精神好好多，加上仔女都係讀醫，想留番多啲時間陪家人。」不過他會繼續DJ工作，效法服務電台50年的前輩金剛。