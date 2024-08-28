林峯欣賞祖兒身手 引薦入《城寨》

藝人林峯昨日出席活動，透露近日忙於綵排演唱會：「好多快歌都重新編排過舞步，要由零開始排，依家排咗一半。」問到今次是否安排了不少舞台機關？他坦言還未實際踩台：「開3面台，升降台一定有，當然會注意安全。」提到容祖兒早前在澳門開騷時，因台上機關發生問題而跌倒，他即問記者：「佢冇事嘛？（佢話有武功底子所以冇問題。）咁叫佢諗諗拍《九龍城寨之圍城》，哈哈！」他強調一直注重舞台安全，不過有時會受燈光影響而看不清舞台。

爆吳卓羲呻失業

談到早前跟好友吳卓羲一起入場睇郭富城演唱會，他表示要向這位舞台王者取經。問到是否陪被傳分手的吳卓羲散心？他笑說：「咁你哋問番佢，我哋咁多年一向唔傾呢啲嘢。（佢有冇呻悶？）冇喎，淨係呻自己失業，我真係唔信，佢點會失業。」他透露彼此經常相約吃飯，但近日因為開騷進入半閉關狀態才較少聚會，又指卓羲跟平日一樣，沒有異樣：「仍然係咁靚仔。（介紹女仔畀佢？）我識嘅佢都識。（幫佢篩選吓？）咁大個人自己搞啦，得㗎啦，專心做嘢啦！」