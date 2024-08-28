度橋備戰港姐決賽 倪樂琳香閨練兵 梁嘉莹眼神靠嚇

大熱候選港姐「城大李嘉欣」倪樂琳原來甚少穿高踭鞋，為決賽的Catwalk環節，她特意在家「秘密練兵」。梁嘉莹則被導師嫌眼神太兇惡，而高人一等的楊梓瑤就信心爆棚，自誇擺甚麼甫士都靚。

新一屆15位候選港姐昨日於旺角出席活動，齊以背心襯波鞋行Catwalk出場，秦冀雯、盧凱怡及陳甜甜皆獲得「最佳腕錶演繹獎」。大熱佳麗倪樂琳指今次不用穿高踭鞋所以信心大增，但仍要為決賽做準備：「比賽都要着高踭鞋，所以會喺屋企着住行，對鏡練習，初時都幾奇怪，因為除咗大學畢業禮就冇着過高踭鞋，要慢慢習慣。」

而梁嘉莹指昨晚睡得不好，自言狀態麻麻，但因平時也習慣穿高踭鞋，所以行貓步也能應付，但透露接受訓練時，導師指她眼神不夠自然，有時會瞪大眼，眼神凌厲兇惡，表示會作出改善。

楊梓瑤跳住搶分 身高1米78的楊梓瑤信心爆棚，行慣天橋的她駕輕就熟，對沒有獲獎感到可惜：「今日啲甫士都算簡單，自己就冇必殺甫士，因為擺咩甫士都咁靚。」將於決賽才藝表演跳扇子舞的她自覺能憑表演搶分。

陳甜甜雖然獲獎，但覺得行貓步有難度，會多睇片學習，透露才藝表演會跳K-Pop，她笑說：「冇壓力，因為楊梓瑤話有獎會送隻戒指畀我，自己會投票支持佢，亦都叫家人投佢一票。」

而港姐特備節目《2024香港小姐女．遊記》前晚首播，師姐馮盈盈與麥美恩帶領秦冀雯、盧凱怡及鍾翠詩上天下海玩轉塞班！3位佳麗換上泳裝親親魔鬼魚，又在營火會互訴心聲，齊變喊包，鍾翠詩坦言因「華姐」包袱搞到壓力爆煲。