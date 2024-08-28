拍劇結緣 年底結婚？ 陳曉華秘撻朱敏瀚 波衫傳情

無綫小花陳曉華（Hera）近年備受力捧，有傳她秘撻現正單身的朱敏瀚（朱仔）逾一年，二人更打算在外地結婚。其實「敏華戀」撻着有迹可尋，朱仔一直是曼聯（紅魔鬼）忠粉，Hera就投其所好在社交網「紅魔」上身，暗暗向對方表愛意。

近年獲無綫力捧的陳曉華先後參演《巾幗梟雄之懸崖》及《新聞女王》等重頭劇，去年至今已手持6套劇集，爆發演技贏盡讚賞。女神事業得意，愛情同樣得心應手，有傳她與爆肌男神朱敏瀚秘撻，二人更已拍拖超過一年，有指他們更將於今年年尾出埠拉埋天窗。

Hera與朱仔於2019年合作劇集《迷網》而認識，該劇就是Hera卸任港姐後的處女劇。其實Hera戀上朱仔早已露端倪，朱仔向來是英超勁旅曼聯死忠粉絲，兩年前他更飛到英國觀看曼聯主場奧脫福的賽事，當時曼聯還有C朗在陣，朱仔表示看到這場比賽已經無憾。翻查Hera的社交網，經常上載穿上曼聯波衫的照片，本月初曼聯U16來港時，她更穿曼聯新一季主場波衫捧場。為免太過着迹，Hera沒有提自己喜歡曼聯是因為朱仔，反而「射歪」留言：「爸爸鍾意阿仙奴，哥哥鍾意曼聯！」似乎欲蓋彌彰。

張振朗「搶親」 據消息指二人拍拖為朝夕相對，已共築愛巢同居，又傳出他們更見埋家長，去到談婚論嫁階段，計劃於年底飛東南亞結婚。本報就此事聯絡朱仔，他只表示：「轉頭覆你。」而好兄弟張振朗則謂：「我唔知呀，冇聽過呢啲嘢，你哋問番佢啦！冇可能秘婚，朱敏瀚係我㗎！」