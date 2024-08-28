於無綫官網消失 炎明熹終極斬纜？

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）因離巢風波而遭無綫雪藏至今，近日她未有工作安排，除了在家與貓為伴，亦不時看其他歌手的演唱會自我增值。正當Fans等待她「重出江湖」之際，她居然於無綫官網最新的版面上「被消失」，令人聯想到她與無綫似乎傾唔掂數，已正式離巢！

不過，其實Gigi於無綫官網藝人欄「失蹤」絕對有可能，因其合約早已屬無綫旗下唱片公司TVB Music Group（簡稱TMG），TMG CEO張仲恒昨日受訪時，澄清只是一場誤會：「係因為網頁Update緊，公司藝人同愛爆音樂嘅歌手先放上網啫！唔係冇炎明熹，會遲啲上載番。如果大家留心睇，其實連周吉佩、《中年好聲音》嗰班歌手都未放上網，稍後會連幕後配音組嘅同事擺番上網。」問到Gigi跟唱片公司的合約年期，他說：「仲有一段時間。（有冇信心留住佢？）合約一路傾緊，咁傾合約係雙方㗎嘛！」

至於Gigi前日在社交網再度上載唱歌片，自爆早排病了，但今次由一貫的「後樓梯」唱到「貨倉」，未知是否寓意邊度唱都一樣掂！