李佳芯登花旦首頁 續約在望

視后李佳芯與無綫的續約事宜雖然還未傾妥，但官方網頁藝人版上仍留有其名字，並且名列花旦首頁，凸顯其重要性及地位，網民估計雙方續約成數高，為此大感開心，希望她有更多演出機會。佳芯自6月完成新劇拍攝後，暫未有工作安排，她之前在活動上坦言，正跟公司就合約進行商討。