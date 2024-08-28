娛樂

李佳芯登花旦首頁 續約在望

李佳芯未落實續約，但仍備受重視，坐正花旦首頁。 李佳芯未落實續約，但仍備受重視，坐正花旦首頁。
李佳芯未落實續約，但仍備受重視，坐正花旦首頁。
視后李佳芯與無綫的續約事宜雖然還未傾妥，但官方網頁藝人版上仍留有其名字，並且名列花旦首頁，凸顯其重要性及地位，網民估計雙方續約成數高，為此大感開心，希望她有更多演出機會。佳芯自6月完成新劇拍攝後，暫未有工作安排，她之前在活動上坦言，正跟公司就合約進行商討。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc