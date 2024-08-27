Oasis被爆重組 傳明夏開騷

於90年代紅遍樂壇的英國經典搖滾樂隊Oasis近日被爆將重組，樂隊兩大靈魂人物Liam與Noel Gallagher兄弟前日分別於自己及樂隊的社交網站留言暗示即將復合，令一眾久等的樂迷大表興奮。他們於社交網公開一條片，片段中只打上2024年8月27日早上8時的字句，令一眾樂迷懷疑他們將有重大事情宣布，有樂迷留言：「原來美夢會成真！」其實近期已有傳Oasis將於明年夏季在英國溫布萊球場舉行10場演唱會慶祝樂隊回歸樂壇。而Liam前日早上亦有留言暗示Oasis重組的傳聞屬實，有粉絲即時留言回應他：「溫布萊見你，不要遲到。」